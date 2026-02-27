Presidencia confirma reunión entre Boric y Kast en La Moneda el próximo martes junto a ministros

El Gobierno confirmó que el Presidente Gabriel Boric recibirá al mandatario electo José Antonio Kast el próximo martes 3 de marzo, a las 8:00 horas, en el Palacio de La Moneda, para abordar los temas más polémicos del momento, como el cable chino y el déficit fiscal.

Según se informó desde La Moneda, tras sostener una reunión privada, el Presidente Boric y el mandatario electo sostendrán encuentros sucesivos con ministros titulares y designados.

Por parte del Gobierno, asistirán los ministros del Interior, Álvaro Elizalde; Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; Hacienda, Nicolás Grau; Justicia, Jaime Gajardo, y de Transportes, Juan Carlos Muñoz, además de la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva.

El día jueves, La Moneda informó que "el Presidente de la República, Gabriel Boric, contactó al Presidente electo, José Antonio Kast, instancia en la que acordaron reunirse nuevamente en el Palacio de La Moneda para abordar temas que requieren continuidad en el Estado".

En el encuentro, añadió, se tratarán diversos temas como la situación de migrantes y la Comisión Verdad y Niñez, instancia que tiene como objetivo esclarecer las violaciones a los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Sename o en sistemas de cuidados alternativos privados entre 1979 y 2021. Además, "se abordará el tema del cable submarino chino".

Poco antes, el mandatario electo solicitó una reunión al Presidente Boric en la que también participen todos los ministros involucrados en "temas relevantes" en seguridad, migración, relaciones exteriores, conectividad y la economía del país.

“Le solicité al Presidente de la República que podamos tener una reunión más y una reunión donde podamos asistir como equipo con algunos ministros en aquellos temas que son relevantes”, expresó Kast luego de reunirse con la contralora Dorothy Pérez.

