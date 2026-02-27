Partido Comunista valora la rebaja de medida cautelar de exalcalde Daniel Jadue

El Partido Comunista aplaudió la decisión del 3° Juzgado de Garantía de Santiago de rebajar las medidas cautelares de arresto domiciliario total a arresto domiciliario nocturno del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por su rol como imputado por fraude al fisco y otros delitos en el caso Farmacias Populares.

“Valoramos la decisión del 3º Juzgado de Garantía que rebaja las cautelares hacia nuestro compañero Daniel Jadue, destacando que ha prestado toda la colaboración requerida en el proceso judicial en curso”, señaló el Partido Comunista a través de sus redes sociales.

Y agrega la publicación que “reiteramos que en este caso se hace imprescindible que la Fiscalía actúe con la mayor objetividad sin seguir afectando la integridad política y personal de Daniel. Es una muy buena noticia, además de justa y necesaria".

El presidente del partido, Lautaro Carmona, tildó la determinación del tribunal, mediante sus redes sociales, como “una gran noticia, justa y necesaria”.

Daniel Jadue cumplía desde hace un año y medio, aproximadamente, la medida cautelar de arresto domiciliario total.

