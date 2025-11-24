Tragedia en San Miguel: dos niños de 2 y 13 años fallecen en accidente protagonizado por auto que volvía del partido de Colo-Colo

Dos niños de 2 y 13 años murieron en un choque que se registró durante la madrugada en la comuna de San Miguel, donde se investiga el consumo de alcohol.

La colisión ocurrió a la 1:00 de la madrugada en Departamental con José Joaquín Prieto, donde el vehículo de las víctimas -que al parecer provenía del estadio de Colo-Colo- se estrelló con otro automóvil.

En el primer vehículo viajaban ocho personas, cinco adultos y tres menores de 2, 11 y 13 años. El primero y el último murieron en un recinto asistencial, mientras que el de 11 quedó en riesgo vital.

Según se informó, en el vehículo se encontraron banderas de Colo-Colo y cervezas, por lo que se presume que sus ocupantes estaban celebrando el triunfo albo frente a La Calera.

También se indicó que el conductor y otros dos sujetos se dieron a la fuga del lugar del accidente, hasta donde concurrió Carabineros.

Al respecto, la capitán Bárbara Villouta informó que el vehículo de las víctimas "no habría respetado una luz roja, venía con ocho ocupantes, tres menores de edad y cinco adultos".

"Testigos que ayudaron en este accidente nos manifestaron que el conductor y dos adultos más habrían huido del lugar, y otros dos adultos masculinos y tres menores fueron trasladados inmediatamente a centros asistenciales, donde uno de 2 años y una niña de 13 fallecieron", añadió.

"Tras una revisión exhaustiva del vehículo se encontraron algunas latas de cerveza y algunos testigos mencionan también que eventualmente, al socorrer a los ocupantes, habría salido del vehículo bastante olor a alcohol", agregó.

En cuanto al otro vehículo involucrado, indicó que la conductora se encuentra en buenas condiciones, en tanto que los sujetos que escaparon del lugar son intensamente buscados por la policía.

