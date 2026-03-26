Tragedia en Providencia: incendio en hogar de adultos mayores deja una persona fallecida y otras cinco con heridas

Una persona murió y otras cinco resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, producto de un incendio que afectó a un hogar de adultos mayores en Providencia.

El siniestro se registró en un inmueble ubicado en Luis Videla Herrera con Avenida Diego de Almagro, hasta donde concurrieron 12 compañías de Bomberos y cerca de 100 voluntarios para combatir las llamas y ayudar a los residentes.

El comandante de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes, informó que "tuvimos 17 adultos mayores afectados, 16 se lograron rescatar y tenemos que confirmar que un adulto mayor quedó en el interior, que no logramos rescatar en el minuto adecuado".

Añadió que dos personas se encuentran en estado grave, mientras que otras tres presentan lesiones de mediana consideración. Los afectados recibieron atención en el lugar antes de ser trasladados a distintos centros asistenciales.

Sobre el origen del incendio, Yévenes dijo que en una de las habitaciones había una estufa, pero recalcó que lo peritos especializados deberán establecer la causa exacta del siniestro.

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