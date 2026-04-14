Tragedia en Maipú: conductor de aplicación arrolla y da muerte a pasajero al intentar huir de violenta encerrona

Durante la madrugada de este martes, un trágico desenlace tuvo un intento de encerrona registrado en la Región Metropolitana. Específicamente a las 3:00 horas, en la avenida Las Torres de la comuna de Maipú, un chofer de una plataforma de transportes causó la muerte de su propio cliente tras arrollarlo mientras intentaba huir de un atraco, justo en el instante en que finalizaba el viaje.

El fatal incidente se desencadenó cuando un grupo de delincuentes, movilizados en un vehículo y una moto, abordaron al trabajador para asaltarlo. En ese preciso momento, el usuario del servicio —identificado como un músico que llegaba a su domicilio— se encontraba posicionado en la zona posterior del automóvil sacando un instrumento musical del maletero. Al percatarse de la amenaza, el piloto echó marcha atrás violentamente para evadir el asalto, impactando de lleno al pasajero y dejándolo con heridas de extrema gravedad.

Tras el violento impacto, personal del SAMU acudió al sitio del suceso para trasladar al afectado de 32 años. Rápidamente fue derivado de urgencia hacia las dependencias de la Clínica Bicentenario, recinto médico donde finalmente murió debido a la gravedad de sus lesiones.

Por su parte, los atacantes efectuaron disparos antes de escapar del lugar con rumbo desconocido. Durante su huida, los sujetos dejaron abandonada la motocicleta en el mismo sitio del suceso.

Las diligencias investigativas del caso quedaron a cargo de efectivos de Carabineros, respondiendo a las instrucciones emanadas por la Fiscalía Metropolitana Oriente. Hasta el momento, se desconoce si el conductor involucrado se encuentra detenido.

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