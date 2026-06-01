Kast inicia su primera Cuenta Pública afirmando que la situación del país "fue más compleja de lo que habíamos imaginado"

El Presidente de la República, José Antonio Kast, realizó su primera Cuenta Pública a la Nación en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en Valparaíso, instancia donde dio cuenta de los casi tres meses de administración en el Gobierno, además de trazar una hoja de ruta, tanto en el corto como en el mediano plazo.

En ese sentido, el Mandatario comenzó su discurso asegurando que la realidad al asumir el Ejecutivo el pasado 11 de marzo "fue más compleja de lo que habíamos imaginado", asegurando que "los últimos años Chile ha navegado entre la administración de los problemas, caos y buscar soluciones".

Tras realizar un recuento de hechos que habrían derivado en la crisis económica que enfrenta nuestro país, el Mandatario recalcó ante el Salón de Honor del Congreso que "nos hemos levantado de catástrofes, de divisiones políticos, momentos económicos muy duros, incluso más duros de los que vivimos hoy".

Asimismo, el Presidente Kast recordó que "Chile se transformó en una de las naciones más estables y prósperas de América Latina", por lo que apuntó a la recuperación del orden y la seguridad pública en las calles de nuestro país.

En ese sentido, el Jefe de Estado dio cuenta de los tres principales ejes que tendrá su mandato en el Gobierno: impulsar la reconstrucción del país Reactivación económica y recuperación del empleo, agregando que "sin orden, no hay libertad; y sin seguridad, no hay vida tranquila para nuestra familias".

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