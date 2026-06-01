Ataque a balazos a pareja que compraba droga en San Joaquín: vehículo recibió 15 impactos y llegó a la exPosta Central

Un hombre y una mujer resultaron gravemente heridos a bala durante la madrugada de este lunes tras ser atacados mientras se desplazaban en un vehículo por la población La Legua, en la comuna de San Joaquín. Ambos llegaron por sus propios medios hasta la exPosta Central, a bordo de un automóvil que presentaba múltiples impactos de proyectiles.

De acuerdo con los primeros antecedentes, las víctimas habían acudido al sector para comprar droga cuando fueron interceptadas por desconocidos que abrieron fuego en su contra.

El jefe de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, subprefecto Roberto Briones, señaló que "este hecho habría ocurrido alrededor de las 5 de la mañana, donde las víctimas se desplazaban en este vehículo y en una intersección de calle en la población La Legua son interceptados por otro vehículo".

Añadió que "sus ocupantes proceden a disparar a este vehículo y posteriormente el conductor y la acompañante se trasladan por sus propios medios hasta la Posta Central, donde ingresan con diversas lesiones con arma de fuego".

Pese a la gravedad del ataque, el oficial indicó que ambos afectados se encuentran fuera de riesgo vital.

Asimismo, precisó que las víctimas "se encuentran sin riesgo vital, efectivamente estas personas estaban comprando en el sector algún tipo de droga, hasta el momento en el vehículo encontramos 15 impactos, habrían disparado varios sujetos".

Personal de la Brigada de Homicidios realizó peritajes al automóvil en el estacionamiento de la exPosta Central y posteriormente se trasladó hasta la población La Legua para efectuar diligencias en el lugar del ataque, entre ellas el levantamiento y revisión de registros de cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables.

PURANOTICIA