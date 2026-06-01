Registro de Vándalos e Incivilidades: Presidente Kast anuncia que infractores perderán gratuidad en educación, PGU y subsidios

El Presidente José Antonio Kast anunció una batería de medidas para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, defendió el respaldo irrestricto a las policías y aseguró que su meta es que Chile vuelva a ser "el país más seguro de Latinoamérica".

Durante su primera Cuenta Pública, el Mandatario destacó una disminución preliminar de los homicidios en lo que va de 2026, adelantó la creación de siete fuerzas de tarea especializadas contra distintas amenazas criminales y presentó iniciativas como un Registro de Vándalos e Incivilidades que podría implicar la pérdida de beneficios sociales para quienes cometan determinados delitos o conductas consideradas incívicas.

Durante el eje de seguridad, comenzó indicando ante el Salón de Honor del Congreso Nacional que según las cifras preliminares, hasta el 31 de mayo, Chile registró 378 víctimas de homicidio. El año pasado, en el mismo periodo, habían sido 444.

"Son cifras, aún muy altas, porque la seguridad no es algo que cambie de un día para otro. Pero las cifras muestran que se empiezan a consolidar mejores resultados. Se nos decía que la inseguridad era apenas una sensación. No lo es", dijo.

En las fronteras, recordó que excavaron zanjas, desplegaron drones, fortalecieron el monitoreo fronterizo y avanzaron en acuerdos con los países vecinos para combatir el crimen transnacional, como el encuentro que lideró Cancillería y el Ministerio de Seguridad la semana pasada en Santiago, junto a varios países de la región.

PLANES EN SEGURIDAD

En las carreteras, implementaron el Plan Escudo en Ruta, con control vehicular permanente y teleprotección con inteligencia artificial.

En los barrios, Kast aseguró que "va aumentando la presencia policial y estamos reforzando la seguridad en el transporte público".

En los puertos, en tanto, indicó que se están implementando medidas para mejorar la trazabilidad de carga y control tecnológico de contenedores.

Mencionó también el ingreso a terrenos tomados en comunas como Cartagena, asegurando que "vienen más", porque "los vamos a ir recuperando e impidiendo que vuelvan a ser ocupados".

Así anunció que en las próximas semanas se desplegará el Plan de Intervención Barrial Intensivo, que articulará las capacidades del Estado en 50 barrios críticos. En cada uno de ellos habrá copamiento policial dirigido, patrullaje preventivo y operativos focalizados contra mercados ilícitos y organizaciones criminales.

"Se avanza con medidas como, integración de cámaras de televigilancia, postes inteligentes, pórticos lectores de patentes y salas de monitoreo modernizadas", señaló el Mandatario, quien subrayó que "la seguridad no se decreta en un papel, se construye barrio por barrio, calle por calle, con presencia, tecnología y resultados medibles".

FUERZAS DE TAREA

Adicionalmente, se crearán siete Fuerzas de Tarea que, bajo el liderazgo del Ministerio de Seguridad Pública, buscarán unir las capacidades hoy dispersas de las policías, del Ministerio Público, Gendarmería y servicios fiscalizadores.

Cada una golpeará una amenaza: Fronteras y puertos. Secuestro y sicariato. Ciberdelito. Crimen organizado. Mercados ilícitos. Finanzas criminales y la Violencia en la Macrozona Sur. "Todo con metas mensuales y encargados que rindan cuenta", sostuvo el Jefe de Estado en su discurso.

De igual forma, expuso que este martes 2 de junio desplegarán una amplia agenda legislativa y medidas administrativas, que resulta del aporte de parlamentarios, gobernadores, alcaldes, expertos; acogiendo, asimismo, lo planteado en distintas cuentas públicas, de la Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Consejo de Defensa del Estado, Ministerio Público, Consejo para la Transparencia, entre otros.

"Ello, para que, en conjunto, dotemos a las policías y autoridades, de todas las herramientas necesarias para combatir el crimen organizado y la corrupción".

REGISTRO DE VÁNDALOS

Asimismo, dijo que "no basta con combatir el crimen organizado y la delincuencia, sino también proteger a nuestros vecinos de aquellas conductas que van horadando nuestros barrios, que dañan nuestro patrimonio histórico y cultural, que alteran la tranquilidad de las familias y deterioran la infraestructura pública".

Es por esto, que en los próximos días ingresaremos un proyecto de ley para crear el Registro de Vándalos e Incivilidades, el que permitirá que quienes hayan cometido delitos como atentar contra carabineros, el personal de los servicios de salud, la retención del transporte público, el tráfico de estupefacientes, el daño a monumentos nacionales, entre otros, respondan por sus hechos.

"Quienes cometan algunas de estas conductas, perderán beneficios sociales como la gratuidad en la educación, la pensión garantizada universal, o el subsidio de arriendo", destacó el Presidente Kast, complementando que hay conductas que no son constitutivas de delito, pero que serán tipificadas como incivilidades, tales como la venta ilegal de alcohol, el consumo de drogas en la vía pública, los rayados sin autorización a la propiedad pública y privada, o la destrucción de equipamiento comunitario".

"Estas conductas, también darán lugar a la pérdida de los beneficios sociales. Los chilenos claman por más fuerzas policiales, pero debemos recordar que Carabineros fue víctima de una campaña de desprestigio que, en cinco años, causó el retiro de más de 4.500 funcionarios. Ser Carabinero ya es una tarea difícil", expresó Kast.

PURANOTICIA