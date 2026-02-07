Tragedia en Licantén: hombre deja grave a su hijo y mata a su pareja

Un caso de femicidio mantiene consternada a la comuna de Licantén. Durante las últimas horas, una mujer perdió la vida a manos de su pareja, según los primeros antecedentes entregados por autoridades policiales.

El atacante, identificado preliminarmente como la pareja de la víctima, también habría intentado atentar contra la vida de su hijo. El menor resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica especializada.

Tras perpetrar el violento episodio, el hombre habría decidido quitarse la vida. Los detalles exactos de su estado aún se encuentran en investigación por parte de los equipos de emergencia y Carabineros que llegaron al lugar.

Equipos policiales y de emergencia trabajan para esclarecer las circunstancias del suceso. La comunidad de Licantén se encuentra consternada, mientras las autoridades recopilan testimonios y evidencias para determinar con precisión la dinámica de los hechos.

Las investigaciones continúan abiertas y a la espera de confirmaciones oficiales. Autoridades hacen un llamado a la calma y a no difundir información no verificada, mientras se esclarece este dramático episodio que ha marcado profundamente a la comuna.

PURANOTICIA