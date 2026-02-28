Detienen a hombre con drogas y armas tras incidentes en Calera de Tango

Un procedimiento por desórdenes en la vía pública terminó con un hombre detenido por infracción a la Ley de Drogas y porte de armamento en la comuna de Calera de Tango.

La intervención se originó tras una alerta de la Central de Seguridad comunal, que reportó a un individuo causando incidentes en el sector de pasaje Atardecer con Lucero del Alba.

Al llegar al lugar, Carabineros fiscalizó al sujeto dentro de un vehículo y cursó una infracción por conducir sin licencia y sin documentación del automóvil.

Durante la inspección, los funcionarios percibieron un intenso olor a marihuana, lo que motivó un registro más exhaustivo del móvil.

En el interior del vehículo hallaron pasta base de cocaína, marihuana prensada y dos revólveres Smith & Wesson, además de 24 municiones de distinto calibre.

El detenido fue puesto a disposición de la justicia y pasará a control de detención, mientras el vehículo fue retirado de circulación.

PURANOTICIA