Aumentan a 13 los fallecidos por explosión en Renca tras nueva muerte hospitalaria

Un nuevo fallecimiento se registró este sábado tras la explosión ocurrida en la comuna de Renca, elevando a 13 el número de víctimas fatales producto del accidente que ha conmocionado a la Región Metropolitana.

La Subsecretaría de Redes Asistenciales confirmó que un paciente internado en el Hospital del Trabajador ACHS no logró sobrevivir debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el siniestro.

Con esta actualización, las autoridades informaron que ocho personas permanecen hospitalizadas, recibiendo atención especializada y bajo monitoreo constante por parte de los equipos médicos.

Del total de heridos, cuatro se encuentran en riesgo vital, aunque estables dentro de su gravedad, mientras que los otros cuatro permanecen en unidades de cuidados intermedios evolucionando favorablemente.

Los pacientes están distribuidos en distintos centros asistenciales: tres en la Mutual de Seguridad, tres en el Hospital del Trabajador ACHS y dos en la Clínica Indisa, donde continúan sus tratamientos.

Las autoridades sanitarias mantienen un seguimiento permanente del estado de los lesionados, advirtiendo que la evolución de los casos más graves será clave para determinar el impacto final de esta tragedia.

