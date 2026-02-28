PDI desmantela foco de venta de drogas liderado por menores de edad

Un operativo de la Policía de Investigaciones permitió la detención de siete personas que integraban un grupo dedicado al microtráfico en la población Lo Valledor Sur, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

El inmueble intervenido era conocido por los vecinos como “el castillo de la droga”, debido a su estructura y a los pilares ubicados en el acceso, desde donde operaba el punto de venta.

La Fiscalía Metropolitana Sur informó que cuatro imputados adultos quedaron en prisión preventiva, mientras que dos adolescentes fueron internados provisoriamente y un tercero quedó con arresto domiciliario y arraigo nacional.

Entre los detenidos figuran dos hermanos mellizos menores de edad, quienes habrían asumido el liderazgo del clan tras la detención de su padre en septiembre de 2025.

Durante el procedimiento, los detectives incautaron seis kilos de distintas sustancias ilícitas y hallaron monitores conectados a cámaras de seguridad que permitían vigilar el perímetro.

La investigación, que se extendió por cerca de seis meses, reveló que el grupo reclutaba menores y ciudadanos extranjeros para la venta de drogas, mientras el tribunal fijó un plazo de 100 días para el desarrollo de las diligencias.

