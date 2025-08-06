Tragedia en El Teniente: Diputado Mulet pide enviar a Fiscalía denuncia de contratistas en comisión de Minería

Tras la sesión de la comisión de Minería a la que asistieron trabajadores y autoridades para abordar la tragedia en que murieron seis mineros en el yacimiento El Teniente, el diputado Jaime Mulet (FRVS), solicitó enviar al Ministerio Público los antecedentes de representantes de contratistas quienes denunciaron órdenes de continuar con sus labores bajo fortificaciones no autorizadas por Codelco.

“Se ha dado cuenta en la Comisión que hay situaciones dentro de El Teniente que son extremadamente graves, donde las empresas contratistas solicitan fortificaciones de túneles y muchas veces esas fortificaciones no son autorizadas por Codelco y ordenan seguir los trabajos adelante, al frente de la labor”, explicó el legislador.

Por esto, solicitó que parte de la sesión sea enviada al Ministerio Público a través de un oficio desde la Comisión de Minería, considerando que “allí puede haber una comisión de un delito o de un cuasi-delito grave, porque revela también cierta disociación que hay entre las decisiones que van tomando los trabajadores al frente, que son de empresas contratistas o subcontratistas, y quién dirige la obra que es la empresa Codelco”.

En consecuencia, señaló que esto último revela que “no hay una relación directa. Y muchas veces las empresas contratistas prefieren seguir avanzando, porque si no en el fondo les terminan la relación contractual. Y eso genera una situación compleja y grave, que tiene que ver con qué labores se pueden tercerizar y qué labores no”.

“Tercerizar labores que son del corazón de la empresa, como es la explotación minera, creo que pone en riesgo aún más la faena minera. Se pueden tercerizar cosas, pero que no sea el corazón de la empresa. Sobre todo si quien toma la decisión no está relacionado directamente con los trabajadores que están en los frentes”, concluyó.

