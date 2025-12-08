Tomás Vodanovic sigue hospitalizado por infección amigdalar y permanece en tratamiento

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, permanece hospitalizado desde la noche del domingo debido a un cuadro infeccioso agudo en las amígdalas que le provocó fiebre alta, intenso dolor y dificultades para tragar y hablar. El propio jefe comunal dio a conocer su situación a través de Instagram, donde explicó que debió ser internado tras el agravamiento del cuadro inicial.

“Se nos complicó un poco la cosa y habrá que quedarse hospitalizado unos días. Nada grave. Ya estoy mucho mejor y en buenas manos”, señaló en un primer mensaje. Más tarde, detalló que enfrenta “una infección/inflamación media grave en las amígdalas”, lo que obligó a iniciar un tratamiento intravenoso con antibióticos y analgésicos para evitar una intervención quirúrgica mayor.

“Por suerte la atajamos a tiempo y evitamos alguna intervención más compleja”, agregó. Si bien ha experimentado una evolución favorable, seguirá en observación médica durante los próximos días. “Ando medio quemado parece jaja, pero dándole para delante y haciéndole caso a los doctores”, comentó, agradeciendo además las muestras de apoyo recibidas.

Este episodio llega pocas semanas después de que Vodanovic sufriera una rotura completa del tendón del recto femoral, lesión que ocurrió mientras jugaba fútbol y que también requirió tratamiento médico prolongado. Pese a ambos contratiempos de salud, el alcalde ha mantenido comunicación constante con la comuna y aseguró que continuará trabajando en la medida en que su recuperación lo permita.

PURANOTICA