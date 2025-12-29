Incendio en bodegas de mall en Huechuraba está controlado, pero aún no ha sido extinguido: pérdidas son millonarias

Controlado se encuentra el gigantesco incendio que la tarde de este domingo 28 arrasó con las bodegas ubicadas a un costado del mall Plaza Norte, en Huechuraba, donde más de 100 bodegas resultaron afectadas, con pérdidas millonarias.

El siniestro se inició alrededor de las 18:00 horas en las bodegas de la empresa Aki KB, en el sector de Los Libertadores con Américo Vespucio, y hasta las 6:00 horas de este lunes 29 se mantenía un foco de llamas activo.

Unas 30 compañías y más de 200 voluntarios de Bomberos llegaron al lugar para enfrentar la emergencia junto a Carabineros y personal municipal.

El comandante de Bomberos Gonzalo Morales informó que cerca de las 21:00 horas la emergencia pudo ser contenida y confirmó que las bodegas de la empresa Aki KB y parte de la tienda Rosen fueron las más afectadas.

“Estamos evitando la propagación para las oficinas del mall, específicamente donde están los bancos, Enel, un instituto y farmacias, pero tenemos controlada la propagación por lo menos”, indicó el comandante.

En tanto, el mayor de Carabineros Eduardo Mendoza explicó que “se aisló de peatones y vehículos la caletera de Américo Vespucio y el sector de Pedro Fontova”.

Acerca de la evacuación del centro comercial de Huechuraba, dijo que “la gente salió caminando y otros en vehículo”.

PURANOTICIA