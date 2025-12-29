Incendio en bodegas de mall en Huechuraba está controlado, pero aún no ha sido extinguido: pérdidas son millonarias

El siniestro se inició alrededor de las 18:00 horas en las bodegas de la empresa Aki KB, en el sector de Los Libertadores con Américo Vespucio, en el mall Plaza Norte.
Controlado se encuentra el gigantesco incendio que la tarde de este domingo 28 arrasó con las bodegas ubicadas a un costado del mall Plaza Norte, en Huechuraba, donde más de 100 bodegas resultaron afectadas, con pérdidas millonarias.
El siniestro se inició alrededor de las 18:00 horas en las bodegas de la empresa Aki KB, en el sector de Los Libertadores con Américo Vespucio, y hasta las 6:00 horas de este lunes 29 se mantenía un foco de llamas activo.
Unas 30 compañías y más de 200 voluntarios de Bomberos llegaron al lugar para enfrentar la emergencia junto a Carabineros y personal municipal.
El comandante de Bomberos Gonzalo Morales informó que cerca de las 21:00 horas la emergencia pudo ser contenida y confirmó que las bodegas de la empresa Aki KB y parte de la tienda Rosen fueron las más afectadas.
“Estamos evitando la propagación para las oficinas del mall, específicamente donde están los bancos, Enel, un instituto y farmacias, pero tenemos controlada la propagación por lo menos”, indicó el comandante.
En tanto, el mayor de Carabineros Eduardo Mendoza explicó que “se aisló de peatones y vehículos la caletera de Américo Vespucio y el sector de Pedro Fontova”.
Acerca de la evacuación del centro comercial de Huechuraba, dijo que “la gente salió caminando y otros en vehículo”.
