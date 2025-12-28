Homicidio en Talagante: Carabineros captura a dos hermanos como presuntos autores

Un trabajo investigativo desarrollado por Carabineros permitió esclarecer el homicidio de un hombre ocurrido el pasado 25 de diciembre en la comuna de Talagante, en la Región Metropolitana. Por este hecho fueron detenidos dos hermanos, de 17 y 28 años, quienes fueron identificados como los presuntos autores del ataque.

El crimen se registró durante la tarde de Navidad, cerca de las 19:50 horas, en el sector de Monseñor Larraín con Trebuco. En ese lugar, la víctima, un hombre de 44 años, fue hallada en la vía pública con múltiples heridas cortopunzantes y, pese a ser trasladada de urgencia al Hospital de Talagante, falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Las diligencias estuvieron a cargo del Departamento O.S.9 de Carabineros, cuyos funcionarios realizaron pericias, levantamiento de evidencias y análisis de antecedentes que permitieron identificar a los sospechosos. Según explicó el teniente Felipe Cortés, durante el procedimiento se logró incautar en el domicilio de los imputados la vestimenta utilizada en el ilícito.

El operativo incluyó órdenes de entrada y registro autorizadas por el Juzgado de Garantía de Talagante, las que fueron ejecutadas con apoyo de personal del GOPE. Desde la Fiscalía, el fiscal Heriberto Reyes detalló que los imputados, “premunidos de un arma de fuego y un elemento cortopunzante, estilo estoque, propinaron golpes y puñaladas a la víctima, que se tradujeron en su muerte”.

De acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público, el homicidio habría tenido como motivación un acto de venganza, luego de una agresión previa que habría afectado a la madre de los detenidos. Asimismo, se informó que el imputado adulto mantiene antecedentes policiales y una orden de detención vigente por femicidio, mientras que el menor también registra antecedentes previos. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público y serán formalizados este lunes en el Juzgado de Garantía de Talagante.

PURANOTICIA