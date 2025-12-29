Capturan a ocho delincuentes que entraron a robar a local de videojuegos en Providencia

Un operativo conjunto entre Carabineros y Seguridad Ciudadana de Providencia permitió la detención de ocho sujetos durante la madrugada de este lunes, luego que ingresaran a un local de videojuegos ubicado en la avenida Manuel Montt.

El hecho se registró cerca de las 00:45 horas, cuando personal municipal detectó a un grupo de individuos al interior del local «Gamer Guild». Al advertir la presencia de Seguridad Ciudadana, los sujetos huyeron en dos vehículos, lo que dio inicio a un seguimiento por diversas calles del sector.

El seguimiento culminó en la intersección de calles Julio Prado con Clemente Fabres, donde finalmente se concretó la detención de los ocho involucrados, uno de ellos menor de edad, todos con antecedentes policiales por diversos delitos.

Durante el procedimiento, una patrulla municipal sufrió un accidente de tránsito y terminó volcada, sin embargo no se registraron lesionados ni daños de gravedad.

En el operativo, además, se logró la recuperación de dos vehículos, uno de los cuales mantenía encargo vigente por robo desde el 27 de diciembre. También se encontraron los computadores que habían sido robados, además de elementos usualmente utilizados para la comisión de delitos.

(Imagen: 24 Horas)

PURANOTICIA