Tomás Vodanovic responde a Cathy Barriga tras tildarlo de "persecutor": "Solo espero que la investigación siga su curso"

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), respondió a las acusaciones vertidas por su antecesora, Cathy Barriga, al salir de la cárcel de San Miguel tras el cambio en sus medidas cautelares.

"Hay un persecutor que se llama Tomás Vodanovic. Jamás imaginé vivir esto. Acá hay un persecutor que es hijo del cuarto poder, su papá es Jaime Vodanovic, conocido por muchos encargados de prensa. Si creen que esto me va a debilitar, están equivocados. Todo esto me hace más fuerte", dijo en las afueras del recinto la exjefa comunal.

Al respecto, el frenteamplista declaró que “yo no soy ni fiscal, ni juez, no tengo incidencia alguna sobre las decisiones del Poder Judicial, no es materia de un alcalde decidir la medida cautelar de ninguna persona investigada".

"La exalcaldesa desempeñó este cargo, ella debiera conocer muy bien cuáles son los roles y atribuciones de un alcalde”, agregó.

Asimismo, comentó que, en su rol de alcalde, cuando asume en Maipú y detecta que se cometieron “delitos graves”, tiene el deber de poner esa información a disposición de la justicia, porque “no puedo hacer vista gorda ni ocultarla, ahí estaría cometiendo una falta o un delito grave".

En cuanto al cambio en las medidas cautelares de la exjefa comunal, quien volvió a su casa a cumplir arresto domiciliario total, Vodanovic recordó que su administración ha entregado toda la información que posee al Ministerio Público y que es esta entidad, a través de la fiscalía la que desarrolla la investigación.

Por lo tanto, la determinación de la medida cautelar no es algo que le competa. "Esa no es una decisión mía, yo lo único que hago es pasar información con la que contamos en el municipio, la Fiscalía es la que desarrolla esa investigación y deciden”, dijo.

En todo caso comentó que “bajo los argumentos técnicos que han levantado nuestros equipos jurídicos, conforme a derecho, lo que corresponde en nuestra visión institucional es la prisión preventiva por la gravedad de los delitos cometidos”.

Desde una posición “más ciudadana y menos jurídica”, agregó, que “también es una señal importante que se le da a la ciudadanía el que los delitos de corrupción tienen que tener las sanciones lo más graves y drásticas posibles".

"Porque lamentablemente cada vez que vemos que hay corrupción en municipios, la respuesta institucional es ponerle más burocracia, más control y más lentitud al funcionamiento del municipio”, afirmó.

Así, “para comprar un tornillo te revisan cuarenta papeles y te demoran un año y eso no es eficiente para tener un Estado que responda a tiempo. Entonces, en lugar de seguir poniendo mecanismos de control que no resuelven el problema, a mí me parece que baja mucho más los incentivos a ser corrupto cuando vemos que un autoridad que cometió delito, reciba la sanción lo más drástica posible”.

En esa línea afirmó que “la corrupción no se combate con más burocracia y control que ya tienen al Estado con una burocracia y una lentitud que de verdad desespera, sino que sancionando gravemente a quienes cometen esos delitos".

"Solo espero que la investigación siga su curso de buena forma, que todos respetemos las instituciones y por cierto, mi reflexión ciudadana es que los delitos de corrupción tienen que tener las sanciones más severas y drásticas posibles", concluyó.

