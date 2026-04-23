Toman contacto con secuestradores de empresario en San Miguel y negocian rescate: "Estaba en buenas condiciones"

Más de 24 horas secuestrado lleva el empresario del rubro ferretero Jorge Vera, de 84 años, insulino-dependiente, quien alrededor de las 19:00 horas del martes 21 de abril fue interceptado por desconocidos cuando llegaba a su domicilio en San Miguel.

El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, señaló que "la Policía de Investigaciones está a cargo, así que tenemos que dejar que ellos sigan adelante con el trabajo que están desarrollando desde muy temprano. La última información que tuvimos es que estaba en buenas condiciones".

Por su parte, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, expresó "es una investigación delicada y reservada. Estoy en contacto directo con el director de Policía de Investigaciones, así que esperamos tener resultados lo más pronto posible".

Según se informó, los investigadores ya tomaron contacto con los secuestradores, quienes están exigiendo un millonario rescate. Las negociaciones se están desarrollando en completo secreto.

De acuerdo al registro de imágenes, el empresario sufrió una encerrona en la intersección de calles Magdalena Vicuña con Ricardo Morales, en el sector El Llano, cuando se trasladaba en su camioneta. Tres vehículos lo interceptaron y lo obligaron a subir a uno de ellos para luego llevárselo con rumbo desconocido.

El vehículo de la víctima fue abandonado con sus documentos y celular a dos cuadras del hecho inicial, y a corta distancia del domicilio del empresario. En los hechos participaron tres vehículos de color rojo, negro y gris.

Paola Torres, familiar del empresario, señaló que "no hay un asalto, no quisieron robarle la camioneta, no hubo un portonazo, no le robaron el celular, solo se lo llevaron a él. Esto es netamente un secuestro. Son tres autos que venían atrás de él".

Por instrucciones de la fiscalía, el caso comenzó a ser investigado por la BIPE Antisecuestro de la PDI, que en estas situaciones no emite declaraciones. Sin embargo, trascendió que las investigaciones apuntan a que la víctima estaría relacionada con los préstamos informales y a las carreras de caballos, ya que es dueño de al menos siete ejemplares que compiten en los hipódromos de la región Metropolitana.

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