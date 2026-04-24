"Tolerancia cero": Ministra Steinert condena actuar de carabinero detenido tras chocar ebrio y huir

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, aunque aseguró que el caso del carabinero que produjo un accidente en Santiago conduciendo en estado de ebriedad no es algo habitual, per aseguró que, de todos modos, habrá “tolerancia cero” ante este tipo de acciones.

Las declaraciones de la secretaria de Estado se dieron en el marco de un operativo migratorio llevado a cabo en la Vega central. En dicha instancia, la autoridad enfatizó: "Estos son casos excepcionales. No abarcan a la institucionalidad, son situaciones que involucran a personas determinadas. Dicho eso: tolerancia cero. Una vez que se determinen las responsabilidades por el Ministerio Público, los tribunales de justicia, pero el Ministerio de Seguridad tiene tolerancia cero".

El siniestro vial, que dejó a una mujer fallecida producto, también fue repudiado por el jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, general inspector Manuel Cifuentes, quien estuvo presente durante la misma actividad en el recinto comercial.

Al respecto, el alto oficial fue categórico al manifestar el rechazo de la institución frente a lo sucedido: "Es importante señalar que con toda claridad y toda transparencia que nosotros no avalamos ese tipo de conducta".

En esa misma línea, el representante de la policía uniformada hizo hincapié en las consecuencias legales que deberá enfrentar el involucrado, subrayando que "ese carabinero tendrá que responder a la justicia por su conducta penal".

Para concluir su intervención, el jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros adelantó las futuras acciones internas que adoptará la entidad. "Nosotros desde la perspectiva administrativa, una vez que haya antecedentes plausibles, tomaremos las medidas más drásticas", sentenció.

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