Tohá y quiebre del oficialismo: "Hay que hacer un recorrido todavía bastante largo"

Carolina Tohá se refirió al quiebre en el oficialismo tras la división entre el Socialismo Democrático y el Frente Amplio con el Partido Comunista, señalando que aún queda un camino por recorrer para entender el escenario político que se abre.

En el marco del 69° Consejo Nacional del PPD, la exministra del Interior sostuvo que es necesario analizar por qué los partidos que trabajaron juntos no lograron consolidar un proyecto común que represente a todas las partes y en el que cada sector sienta que ha podido aportar.

En esa línea, Tohá afirmó que el proceso “no ha terminado de cuajar” y llamó a mirar de manera “muy sinceramente y descarnadamente” cuáles son los problemas y diferencias que han impedido resolver las tensiones dentro del bloque.

Además, planteó que “hay que hacer un recorrido todavía bastante largo” para definir cómo se configurará la oposición, señalando que, independiente de si se termina estructurando una o dos oposiciones, será clave que exista articulación y coordinación política.

Finalmente, recalcó que, sea cual sea el diseño, la oposición deberá trabajar en conjunto para evitar “regalar una mayoría al futuro oficialismo”, insistiendo en la necesidad de colaborar, entenderse y construir una propuesta clara para el país.

