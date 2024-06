Tohá tras dichos de Matthei sobre políticos financiados "con platas narco" espera que no sea el "estilo" de enfrentar debates en elecciones

La ministra del Interior, Carolina Tohá, insistió este viernes en la obligación legal que tienen los funcionarios públicos de denunciar cuando están en conocimientos de hechos posibles de constituir delito.

En conversación con radio Agricultura, la secretaria de Estado, dijo esto en relación a los dichos de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien afirmó que en Chile hay “políticos financiados con platas narco”, entre otras afirmaciones, sobre la debilidad de las instituciones y penetración del crimen organizado en el país.

“Este tipo de tono es lamentable y no contribuye, hemos tenido mucho de eso históricamente. Una manera de tratar los temas de seguridad, dándose golpes entre los actores políticos en lugar enfrentar la delincuencia y proponer medidas sustantivas”, señaló.

En ese sentido, la autoridad hizo un llamado a “no volver a esa dinámica de decirnos pachotadas o tirar cosas al boleo, creo que no contribuyen. Más que sumarse a la demanda de que se entreguen los antecedentes, esa es una obligación legal que tenemos todos los funcionarios públicos”.

En ese contexto, respecto de los llamados que han surgido hacia la alcaldesa para entregar los antecedentes de sus afirmaciones, Tohá expresó que “cuando conocemos un delito, un delito grave como el que se ha mencionado aquí, hay que entregarles los antecedentes a los organismos encargados de investigar. No es un tema de declaraciones, es simplemente la ley”.

“Ojalá no sea el estilo con el que se piensa enfrentar los debates políticos que nos vienen con motivo de que vamos a entrar en un ciclo de elecciones. No contribuye, no sirve, lo hemos vivido muchas veces, especialmente en seguridad hemos tenido demasiado de eso”, dijo.

Agregó que espera que “persistamos en el tono que sirve y no en el que no nos sirvió”.

“La seguridad va a ser uno de los temas, sin duda, dentro de varios”, de los cuales habrá que seguir debatiendo, afirmó la ministra. “vamos a tener que hablar mucho de salud también, vivienda. Vamos a tener que hablar de los temas de educación, pero seguridad va a ser uno muy importante porque es la primera prioridad de los ciudadanos”, agregó.

PURNAOTICIA