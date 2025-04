Tohá responde a Vodanovic tras apuntar a que ser parte del Gobierno "a veces nos ha costado caro": "Si está tan malo, se va, punto"

La precandidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, abordó las declaraciones de la candidata presidencial del PS, Paulina Vodanovic, quien apuntó que ser parte del Gobierno “a veces nos ha costado caro. Hemos pagado un precio alto por decisiones que no han sido nuestras”.

En conversación con La Tercera, la exministra del Interior manifestó que “uno no alega ni se lamenta por participar en un gobierno, si está tan malo, se va, punto”.

“Uno está en un Gobierno porque vale la pena, porque es importante para el país, y si eso tiene costos los acepta porque hay un bien superior. Uno no se queda con los beneficios de estar en el gobierno y después anda llorando por los costos, al menos yo no lo hago”, subrayó.

Sobre si ha tenido costos por el cargo que desempeño como ministra del Interior, la candidata del PPD señaló que “todas las cosas tienen costos en la vida, todas las cosas tienen ventajas y desventajas, pero si uno decide apoyar un gobierno, va y lo asume plenamente con todos sus costos”.

“Yo no haría ese tipo de cálculo de lo que me conviene o no me conviene (...) no es un negocio hacerse ese problema, pero cuando tú dices lo voy a hacer porque vale la pena, porque es importante, porque puedo hacer un aporte, bueno asume todo eso y asume los costos que pueda tener porque hay un bien superior”, indicó.

Y recalcó que no va a “hacer en esta campaña un cálculo de los costos que se pagaron por estar ahí”.

