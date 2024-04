Tohá responde a emplazamiento de Jadue y dice que el caso del alcalde "se discute en tribunales, no en La Moneda"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, respondió durante un punto de prensa al alcalde Daniel Jadue, quien señaló que el Gobierno a "mirado para el lado” cuando sus funcionarios han sido investigados por delitos de corrupción.

Frente a estas declaraciones, la secretaria de Estado afirmó que “hay una cierta confusión, el caso del alcalde Jadue se discute en tribunales, no en La Moneda, los alegatos no se harán en estos pasillos, por tanto, La Moneda no tiene nada que decir, agregar ni está en ninguna polémica, está dedicada a su labor y su labor no es llevar adelante juicios ni definir responsabilidades en cuestiones que se están investigando”.

La ministra también añadió que “eso no es mirar para el lado, él emplazará, pero el comportamiento del Gobierno en esto ha sido claro: cada vez que ha habido investigaciones contra funcionarios nuestros hemos tenido una sola forma de actuar, facilitando los antecedentes para que esas investigaciones se lleven adelante de buena manera, eso no es mirar al lado, eso es mirar a la justicia con respeto”.

PURANOTICIA