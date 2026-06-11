Tohá reconoce que durante el Gobierno de Boric “hubo errores” en cómo se manejó la promesa de condonar el CAE

Carolina Tohá reconoció que durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric “hubo errores” en la forma en que se abordó la promesa de condonar el Crédito con Aval del Estado (CAE).

La exministra del Interior abordó la controversia generada por los cobros que la Tesorería General de la República ha realizado a deudores del sistema, señalando que “claramente en el Gobierno hubo errores en cómo se manejó esa promesa, es verdad”.

Sin embargo, indicó que la administración actual de José Antonio Kast debe hacerse cargo del problema de una forma distinta. “Está gobernando, entonces les toca cobrar, pero no pueden hacerlo de la manera en que lo están haciendo”.

En ese sentido, planteó que "tenemos un desafío como país con el tema del CAE y ojalá lo empecemos a enfrentar de otra manera, porque en lugar de enfrentar juntos este problema y buscar una solución para hacerlo sostenible a futuro y encontrar una manera que se paguen las deudas que sea sostenible y evite casos dramáticos; eso requiere un tipo de conversación muy distinta a la que estamos viendo”.

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