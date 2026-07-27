PS y PPD responden al biministro Alvarado y critican falta de liderazgo en el Gobierno

El Partido Socialista y el PPD respondieron al biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, quien en entrevista con El Mercurio aseguró que en el Socialismo Democrático "no hay un liderazgo ordenador como contraparte efectiva al Frente Amplio y al Partido Comunista" para llegar a acuerdos con el Gobierno.

En el programa Estado Nacional, de TVN, la presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic, respondió que "el problema lo tiene mucho más el Gobierno que la oposición" en referencia a las divisiones en el oficialismo.

"Yo soy abogada nomás, pero en psicología eso se llama proyección. Cuando no hay un liderazgo en la derecha que logre ordenar a su sector, que es el oficialismo y el Gobierno, y donde tienen toda esta gente que les pone músicas distintas, evidentemente lo más fácil es tirar la pelota para arco contrario", afirmó.

Por su parte, el presidente del PPD, diputado Raúl Soto, dijo que "el problema está en el oficialismo, especialmente en Chile Vamos, que no está haciendo un contrapeso a las posturas más extremas e ideológicas que se están planteando desde libertarios y desde republicanos".

Añadió que "no vemos una contraparte que, de verdad, tenga la posibilidad de ceder aspectos estructurales de sus propuestas para encontrar un equilibrio y acuerdos que se planteen en serio".

"Nosotros tenemos apertura al diálogo, pero tampoco somos ingenuos, y nos planteamos desde nuestras propias convicciones", cerró Raúl Soto.

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