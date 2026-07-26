PS emplaza a Kaiser y Senador Bianchi exige investigación penal por video de Ítalo Omegna

La polémica generada por el video protagonizado por Ítalo Omegna sigue sumando repercusiones en el ámbito político. Durante este domingo, la bancada de diputados del Partido Socialista y el senador Karim Bianchi endurecieron sus críticas, exigiendo responsabilidades por el contenido del registro y solicitando que el caso sea investigado.

La controversia surgió luego de la difusión de un video en el que el entonces militante del Partido Nacional Libertario (PNL) y asesor parlamentario realizó comentarios sobre menores de edad y niños con trastorno del espectro autista (TEA). Tras conocerse el registro, Omegna fue desvinculado del Instituto Mises Cono Sur, renunció a su cargo como asesor del diputado Hans Marowski y el propio PNL tomó distancia de sus declaraciones mediante un comunicado.

Desde la bancada del Partido Socialista calificaron el contenido del video como inaceptable. "Lo conocido es repugnante. Burlarse de niños con condición del espectro autista y banalizar de manera grotesca el abuso de menores revela un nivel de crueldad y degradación moral absolutamente incompatible con cualquier función dentro del Congreso Nacional", señalaron mediante una declaración pública.

Asimismo, afirmaron que quienes se expresan de una "forma despreciable" sobre niños y niñas "no cuentan con la estatura ética ni la legitimidad para participar en la elaboración de las leyes de Chile".

En la misma declaración, los diputados también cuestionaron al Partido Nacional Libertario y a su presidente, Johannes Kaiser. "Y después los libertarios pretenden darle lecciones de moral al país. Ahora se entiende mejor la crueldad detrás de proyectos como 'Escucha su corazón', que busca obligar a mujeres y niñas, incluso víctimas de violación, a escuchar la actividad cardíaca fetal para acceder a un aborto legal. Hablan de proteger la vida mientras humillan a niños reales", manifestaron.

Además, emplazaron directamente al líder del PNL a pronunciarse sobre el caso. "Chile merece saber si condena estos hechos y si este nivel de brutalidad moral tiene cabida en el Partido Nacional Libertario", agregaron, señalando que "su silencio hasta ahora es inaceptable y cómplice".

A las críticas se sumó el senador Karim Bianchi, quien informó que ofició al Fiscal Nacional para solicitar una investigación, argumentando que la salida de Omegna no es suficiente frente a la gravedad de los antecedentes.

"Hay límites que una sociedad no puede cruzar. El registro grabado con alusiones sexuales hacia niños, niñas y adolescentes con TEA es de una gravedad extrema. Que no nos vengan a decir que esto se resuelve con la renuncia o salida del cargo de Ítalo Omegna o de cualquier asesor. La renuncia es lo mínimo, pero no basta: las responsabilidades políticas no tapan las responsabilidades penales", sostuvo.

El parlamentario agregó que solicitó al Ministerio Público perseguir "a todos los involucrados sin importar a qué sector político pertenezcan".

"Cuando se trata de la infancia y de personas en situación de vulnerabilidad, no permitiremos blindajes, privilegios, silencios ni impunidad. Con los niños no se juega. Exijo que la Fiscalía investigue hasta las últimas consecuencias y aplique todo el rigor de la ley", afirmó.

En el oficio presentado al Fiscal Nacional, Bianchi pidió que se inicie —o, si corresponde, se acumule a otra causa existente— una investigación para determinar si los hechos registrados en el video constituyen algún delito, identificar a todas las personas que aparecen en el registro, esclarecer el contexto en que fue grabado y evaluar la adopción de medidas de protección para eventuales víctimas o personas en situación de vulnerabilidad relacionadas con el caso.

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