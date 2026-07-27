Investigan muerte de ciudadano colombiano en Estación Central: conviviente fue detenida

Carabineros investiga la muerte de un ciudadano colombiano de aproximadamente 35 años, ocurrida durante la madrugada de este lunes al interior de un departamento en la comuna de Estación Central, región Metropolitana. La conviviente de la víctima fue detenida mientras se desarrollan las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

El hecho se registró cerca de las 03:00 horas en un edificio ubicado en el sector de calle Conde del Maule con Purísima, donde personal del OS9 y del Labocar de Carabineros, por instrucción de la Fiscalía Centro Norte, realiza peritajes para determinar cómo ocurrió la muerte.

De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta el momento, la mujer, también de nacionalidad colombiana y con quien la víctima tenía un hijo en común, aseguró que el hombre se habría autoinferido una herida en uno de sus muslos y posteriormente falleció en el departamento. Sin embargo, esa versión aún no ha sido confirmada por las autoridades, por lo que continúa siendo materia de investigación.

Al respecto, el fiscal Luis Contardo indicó que "la conviviente se encuentra, de momento, en calidad de detenida. Ella fue, efectivamente, encontrada con evidencia biológica en su cuerpo, con sangre en las piernas, en las manos también, pero es algo que tenemos que investigar para poder finalmente tomar algún tipo de decisión respecto de la situación procesal de la mujer".

Respecto de la versión entregada por la mujer, el persecutor agregó que "esa es la versión que ella aporta, pero es algo que tenemos que determinar y acreditar o no en base al trabajo que podamos levantar del cuerpo".

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