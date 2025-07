Tohá reaparece tras la Primaria y confirma respaldo a candidatura de Jara: “Ciertamente voy a contribuir”

Carolina Tohá, excandidata presidencial del Socialismo Democrático, reapareció públicamente tras su derrota en la Primaria oficialista del domingo 29 de junio frente a Jeannette Jara (PC).

Días atrás y por redes sociales, reconoció que el resultado “no fue el esperado” y anunció que se mantendrá fuera de la “primera línea” política. Sin embargo, reafirmó su disposición a contribuir al triunfo de la centroizquierda, aunque no aclaró si se sumará al comando de Jara.

Y durante este lunes, la exministra del Interior manifestó que “la Primaria tuvo un resultado muy claro, y hay una elección por delante que está abierta, y la centroizquierda tiene una posibilidad de disputar esa elección, y hay que hacer todos los esfuerzos para buscar ganarla”, publicó.

“Creo que eso va a depender, en mi opinión, de que la centroizquierda logre ofrecerle al país un proyecto nacional, que traiga progreso, que traiga justicia social, y creo que todos tenemos que contribuir a eso", continuó.

“Yo ciertamente también voy a contribuir. Mi rol en este momento no es la primera línea, pero eso es muy distinto a decir que no voy a contribuir, haré todo lo que esté a mi alcance dentro de la condición actual en que estoy”, garantizó.

Carolina Tohá señaló que no han tenido acercamientos con Jeannette Jara, pero aclaró que “yo creo que en este momento a mí no me corresponde dirigir cosas, pero sí contribuir en los distintos roles".

“Hay que construir una coalición nueva, más amplia, y en ese sentido es importante entregarle a Jeannette Jara, que es la candidata triunfadora de la primaria, el apoyo, la confianza, para que ella pueda desplegar su liderazgo y construir un buen acuerdo político para el Parlamento, muy amplio y también programático, recogiendo propuestas de distintos sectores”, explicó Tohá.

“La ciudadanía eligió otra candidatura, y quienes fuimos parte de esta Primaria tenemos el deber de honrar ese compromiso”, señaló la exautoridad, reafirmando su disposición a contribuir al triunfo de la centroizquierda, aunque desde un rol fuera de la primera línea.

