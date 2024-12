Tohá por dichos de ministro argentino contra Presidente Boric: "No somos un país que se pasa a llevar"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, comentó que no han recibido una respuesta de parte de Argentina tras las declaraciones del ministro de Economía de dicho país, Luis Caputo, quien señaló que a Chile lo “gobierna prácticamente un comunista que los está por hundir”.

Desde la comuna de Los Álamos, región del Biobío, la secretaria de Estado señaló que no han recibido “por el momento ninguna respuesta ni pronunciamiento”.

En esta línea, recalcó que “en estas materias el estilo de Chile no es hacer a través de la prensa advertencias, no es nuestro estilo, pero creo que hemos demostrado de manera muy seria que no somos un país que se pasa a llevar”.

Finalmente, la autoridad sostuvo que “somos un país respetuoso, dialogante, que en el marco de las relaciones internacionales cumplimos nuestros compromisos. Somos un país pequeño, pero no es un país que se deja arrasar por nadie”.

Las declaraciones de la secretaria de Estado se dan luego que el ministro Caputo en conversación con radio Mitre destacara la “batalla cultural” que está realizando el presidente Javier Milei y afirmara que hay países que “la han descuidado” como “por ejemplo, Chile”.

“Chile es el país de Latinoamérica que más gente sacó de la pobreza desde los años 80 hasta el 2010, y descuidó la batalla cultural. Esa que hoy da fuertemente Axel Kaiser, la descuidó durante mucho tiempo, y hoy los gobierna prácticamente un comunista que los está por hundir”, manifestó.

Debido a esta situación, la Cancillería chilena entregó una nota de protesta al embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurie, donde calificaron las declaraciones del ministro como "inapropiadas e inexactas".

