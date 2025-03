Tohá pone a la seguridad como eje central en un eventual gobierno y desliza crítica a La Moneda: "No tenía este tema en su prioridad"

Carolina Tohá aseguró que si logra llegar a La Moneda la seguridad será lo más importante desde un principio, a diferencia del Gobierno de Gabriel Boric.

“En un próximo gobierno, si me toca encabezarlo, la seguridad será prioridad desde el día uno y va a ser así con la experiencia y todo el camino que hemos recorrido”, aseguró en entrevista con radio Biobío.

“Hace poco el Presidente dijo que la seguridad era prioridad, pero eso en el comienzo no fue así y fue un error completo”, agregó la exministra del Interior.

La candidata presidencial ahondó en el tema y señaló que “el actual gobierno no tenía este tema en su prioridad y lo incorporó. El gobierno anterior lo tenía en prioridades y lo abandonó”.

Sobre los cambios que se deberían hacer para mejorar en materia de seguridad señaló que “las dotaciones policiales deberían subir a otro ritmo y deberíamos mejorar la capacidad para detectar los delitos infraganti”.

Además, reafirmó sus dichos de que no se sentiría cómoda en una primaria con Daniel Jadue: “Me costaría mucho eso, no me sentiría nada cómoda, porque cuando tú está en una primaria, por más que tengas la convicción de que vas a ganar, estás haciendo un ejercicio en el que asumes que si gana otro tienes que apoyarlo”.

“Entonces, yo no veo a Chile transformado en el primer socio estratégico de Maduro, no veo eso, y no me gustaría, no espero eso para Chile”, finalizó Tohá.

