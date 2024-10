Tohá: ''He visto actitudes en mis cercanos de un nivel de deslealtad que me ha impresionado''

La ministra del Interior, Carolina Tohá, participó del ciclo “Mujer y Política” y se refirió a los aspectos que afectan a las mujeres en la política.

Según consignó La Tercera, la secretaria de Estado manifestó que “las traiciones y la disposición a hacer chuecuras tienen que ver con que soy mujer, con suponer que no voy a tener estrategias de venganza, que no voy a pasar cuentas por ciertas actitudes que se tienen, y creo que eso se da especialmente en los más cercanos”.

En ese sentido, afirmó que “los más cercanos están dispuestos a tener un tipo de actitud y un tipo de trato que no se acepta entre personas que son parte de un mismo partido o mismo sector, generalmente porque se consideran actitudes desleales”.

“Cuando tú eres cercano y entras en ese tipo de dinámicas sabes que te puede tocar de vuelta, y en general yo creo que las mujeres somos poco dadas a organizar ese tipo de operaciones, de pasar las cuentas y cosas de ese tipo. Y eso ha generado que yo he visto actitudes en mis cercanos, en algunos cercanos, impresionantes en este tiempo, de un nivel de deslealtad que me ha impresionado”, expresó.

Además, Tohá mencionó que “el cargo en el que yo estoy y el tipo de tema que me toca tomar están en un asedio muy grande, y están en un asedio sea quien sea el ministro o la ministra. No voy a asumir que el asedio es porque soy mujer”.

La ministra destacó que ha habido avances respecto a la mujer en política. “Hace tiempo ya que el electorado y la gente valora especialmente a las mujeres. Hubo un tiempo en que se decía que eso no era así, que el problema de las mujeres es que los ciudadanos no las veían como líderes, que las podían valorar en ciertas dimensiones, pero a la hora de verlas como personas que iban a tomar el timón no se convencían. Eso cambió hace mucho rato. Empezó a cambiar y cambió radicalmente con la presidenta Bachelet”, añadió.

Pese a esto, la titular del Interior sostuvo que “lo que menos cambia es que cuando las mujeres están en un momento de la vida en que tienen responsabilidades de crianza y que tienen hijos, la dinámica de la política se les vuelve muy difícil y muy cuesta arriba hacer convivir las dos cosas. Ahora (…), eso les pasa a las mujeres en las empresas, les pasa a todas las mujeres que piensan en tomar responsabilidades grandes”.

