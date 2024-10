Tohá explica que llamado a Monsalve fue para instruirle que se trasladara al hotel "porque se requería su presencia"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió sus actuaciones en relación a la denuncia por abuso sexual y violación y posterior investigación contra el exsubsecretario Manuel Monsalve.

Hablando durante la sesión especial realizada por la Cámara de Diputados en la que se analizó los actos de las autoridades de gobierno en este caso, la secretaria de Estado afirmó que se han emitido “palabras en nuestra boca que nunca dijimos”.

Dijo que hay declaraciones que se basan en “simples versiones de prensa o francos inventos” y algunas de estas declaraciones han sido “habituales en sesiones como esta”.

“Hemos escuchado durante esta sesión junto a la ministra Orellana y el subsecretario Cordero. Nada nuevo en realidad”, afirmó, junto con criticar a los parlamentarios ya que en su opinión en el hemiciclo “no hay oído para escuchar” sus explicaciones.

“Esta Cámara trabajó con él (Monsalve) para sacar múltiples proyectos y construir importantes acuerdos, valiosos acuerdos”, afirmó, poniendo en evidencia que lo conocido respecto del exsubsecretario fue sorpresivo e inesperado.

Respecto a los cuestionamientos y acusaciones en su contra, la ministra comentó que “cuesta, créanme, a través suyo, Presidenta, encontrar la forma de responder a una acusación de este calibre”, expresó.

Aseguró que el gobierno nunca subestimó la gravedad de las acusaciones y que, al recibir los primeros antecedentes, “se informaron de inmediato al más alto nivel y se convocó en el acto a Monsalve”.

Tohá explicó que en la primera reunión con Monsalve se estimó que su salida del cargo era procedente, aunque consideraron “de mínima prudencia” recabar más antecedentes antes de tomar una decisión.

“Este estándar de salida inmediata ante la primera noticia nunca antes se había exigido en casos similares”, mencionó la secretaria de Estado.

Además, destacó que Monsalve dejó su cargo al día siguiente de conocerse las primeras noticias, “sin ninguna defensa corporativa”, manteniendo un resguardo permanente hacia la víctima, “al contrario de lo que se ha dicho aquí. La víctima ha sido resguardada por el Ejecutivo en todo momento”, subrayó.

Sobre la reciente publicación de T13 que dio cuenta de una comunicación telefónica con Monsalve, Tohá aclaró que “la solicitud que planteó la PDI fue que yo le señalara a Monsalve que se fuera al hotel porque se requería su presencia”, y en un contexto en que era su subalterno, indicando que “cosa muy distinta” era la conversación del jueves.

También respondió a las dudas de por qué ella no ha declarado por el caso y sí lo hizo el Presidente Gabriel Boric: "No he declarado porque nadie me ha pedido declarar, me he ofrecido hacerlo y la diligencia todavía no se ha coordinado”, explicó.

En ese sentido reiteró que “hemos respondido en todo lo que hemos sido requeridos”.

La ministra enfatizó que, en todos los casos de gravedad, “las acusaciones se investigan, sean contra quien sean, y si se comprueban delitos, se sancionan con la firmeza que requieren conductas tan graves”.

Al cierre reafirmó el compromiso del Gobierno con “una justicia eficaz, imparcial y oportuna”.

