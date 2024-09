Tohá descarta retraso legislativo: ''No puede ser esa la consecuencia de una acusación constitucional''

La titular del Interior, Carolina Tohá, descartó un retraso legislativo con motivo de las cuatro acusaciones constitucionales en contra de los ministros de la Corte Suprema involucrados en presunto tráfico de influencias.

En el lanzamiento del plan de seguridad por Fiestas Patrias, la ministra abordó el tema y aseguró que "en el Ejecutivo no tenemos temor, nos ocupamos de estas cosas y cuando suceden buscamos las mejores coordinaciones con el Parlamento para sacar adelante el trabajo, que es nuestra obligación".

Sin embargo, advirtió que "en el Congreso, si se asume ir adelante con acusaciones, eso no se puede hacer a costa de otras responsabilidades".

En ese sentido, señaló que "nuestra responsabilidad de sacar las leyes que son importantes para la ciudadanía o que tienen urgencia por parte del Ejecutivo, no disminuye en lo más mínimo porque se presenta una acusación constitucional".

También enfatizó que "hay que organizarse, coordinarse, encontrar las fórmulas, pero no puede ser esa la consecuencia de una acusación constitucional, que se dejen de lado otros temas que son importantes para la ciudadanía. Y no me cabe duda que los parlamentarios comparten este criterio".

Finalmente, recalcó que "nadie va a defender que cualquier acusación se va a hacer a costa de otras tareas que son importantes".

PURANOTICIA