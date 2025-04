Tohá defiende a Jara y dice que no sería una "portavoz" de regímenes poco democráticos

La candidata presidencial del Partido por la Democracia y el Partido Liberal, Carolina Tohá, comentó las declaraciones de Evelyn Matthei y Jeannette Jara, que han generado un debate sobre derechos humanos.

Mientras que la exalcaldesa de Providencia afirmó que el golpe de Estado fue "necesario" y las muertes de 1973 y 1974 "inevitables", Jara defendió que Cuba "tiene un sistema democrático diferente" al chileno, negando que sea una dictadura.

En diálogo con radio Universo, la exministra del Interior indicó que “a mí me cuesta entender cuál era la lógica de ese planteamiento que hizo Matthei. No sé cuál era su diseño, cuál era su estrategia, no sé si lo había o no, pero sí sé que esta ola de poner en duda ciertas, digamos, definiciones que como sociedad hemos ido adoptando respecto a la dictadura, lleva un rato en la derecha”.

“Evelyn Matthei se está poniendo con los partidos de la derecha, no con la postura que tuvo el Presidente Piñera ¿Qué diseño detrás de eso? Lo desconozco, pero lo veo como una regresión, lo veo como un retroceso, o sea, no me imagino esta misma declaración hecha unos años atrás. Creo que había más cuidado, creo que había más humanidad, porque también es un acto de una inhumanidad impresionante hacer una declaración así”, agregó la exautoridad.

Respecto a las declaraciones de la candidata del PC, Jeannette Jara, sobre el régimen dictatorial en Cuba, Tohá dijo que “en este caso es una negación de lo que es una democracia. O sea, una democracia por definición se basa en que los ciudadanos eligen entre distintas alternativas”.

“La libertad sin duda es un derecho que se viola en Cuba. Si uno aplica el estándar de exigencia, digamos, de estos principios a la política internacional no hay ningún sector político que quede incólume. Todos tenemos relaciones y nos manejamos en una relación de cordialidad con países donde no se cumplen estándares democráticos y principios generales”, complementó Tohá.

“Otra cosa es transformar, y por eso en su momento yo tuve un pronunciamiento respecto de otras alternativas de candidatura, es transformar la política del gobierno futuro en un portavoz o en un defensor de esos regímenes, y yo no tengo duda que Jeannette Jara no haría eso, porque fui su colega y fue parte de un Gobierno donde hubo una política exterior y que ella respaldó como ministra, donde nunca Chile estuvo dedicado a defender lo indefendible o a tratar de generar un manto, digamos, de sombra respecto de situaciones incorrectas en ninguna parte del mundo”, cerró la candidata del PPD a la primarias presidenciales del oficialismo.

PURANOTICIA