Tohá cuestiona posible candidatura de Daniel Jadue: "Se ha transformado en defensor personal del proceso político de Venezuela"

La candidata presidencial y ex ministra del Interior, Carolina Tohá, cuestionó nuevamente al Partido Comunista (PC) por su postura sobre la situación en Venezuela.

En conversación con Radio Infinita, señaló que “las primarias son un pacto de lealtad, en el sentido de que quien gana va a ser candidato de todos los demás. Cuando uno va a la primaria, no solo está dispuesto a competir, sino a apoyar al que gana y en eso es muy importante que en la diversidad que tenemos no cabe cualquier cosa”.

En ese sentido, afirmó que “a nuestro sector no le haría bien sentirse representado por un Gobierno que a futuro se transforme en el principal defensor de Venezuela en el concierto internacional”.

“Sería salir de lo que ha sido la línea que hemos tenido como política de Estado en materia de relaciones exteriores y, más importante que eso, sería salir de la línea que hemos tenido como sector progresista en materia de democracia y derechos humanos”, agregó la ex jefa de gabinete.

También comentó que "lo veo como un problema” y que “he trabajado toda mi vida con el Partido Comunista, no tengo ninguna objeción con el Partido Comunista, de lo más mínimo. Salvo en este tema”.

Ante la posibilidad que Daniel Jadue sea el abanderado comunista, sostuvo que "muchas personas comparten esta preocupación, y la ven como algo –digamos– que nos entramparía severamente, en algo que debiera ser más bien un momento de suma, un momento de propuesta ante el país, nos entramparíamos en este punto, y eso dificultaría lo que debemos lograr en este año, que es sumar a una propuesta de gobierno a la mayoría del país”.

Tambié dijo que "se ha transformado en un defensor personal del proceso político de Venezuela”.

Respecto a la indefinición de quién será el candidato del Partido Socialista y el Partido Comunista, la ex ministra manifestó que no lo ve “como un problema, creo que esta prisa que muchas veces hay en el debate político de adelantar las cuestiones presidenciales, no creo que esa prisa la tenga el país”.

Tohá recalcó que a fines de abril es cuando se deben inscribir las candidaturas. "Queda más de un mes para eso y ahí recién empieza el proceso de primarias. Están totalmente dentro de los plazos, no lo veo como un problema que los partidos discuten internamente quién va a ser su candidato", sentenció.

PURANOTICIA