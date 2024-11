Tohá admite que "teníamos los elementos suficientes" para decidir la salida de Monsalve un día antes de su renuncia

La ministra del Interior, Carolina Tohá, expuso en la mañana de este lunes en la comisión de diputados que investiga el «Caso Monsalve», donde admitió que el entonces subsecretario debió haber salido del cargo el miércoles 16 de octubre y no el jueves 17 al mediodía.

La secretaria de Estado reconoció que "claramente hubiera sido mejor tomar la decisión el miércoles en la tarde. Ya teníamos los elementos suficientes para tomar la definición",

"La verdad es que el grueso de los elementos ya estaban a esa hora. Sabíamos la situación de la víctima, sabíamos que no había habido denuncias previas, sabíamos las diligencias que había hecho la Fiscalía, que ya nos mostraban que era una acusación y una investigación que tenía elementos de la plausibilidad. Entonces, esas horas efectivamente las debimos haber ahorrado. No la primera noche altiro, pero sí la tarde del miércoles y ya era un momento suficiente", admitió.

Además, la jefa de Gabinete afirmó que Monsalve defraudó "la confianza del Presidente y el país entero, lo acuso de haber actuado de manera desleal al ocultarnos información y no avisar ni al Presidente ni a mí de la situación registrada la noche de los hechos. Tuvo que venir la PDI a informarnos, él nunca lo hizo".

"Nos duele profundamente que, bajo nuestro Gobierno, se haya producido un caso de esta naturaleza. Es un caso donde se violan los principios por los cuales hemos luchado toda nuestra vida, y por los cuales lo seguiremos haciendo", agregó.

En cuanto al rol de los funcionarios del ministerio en el caso, Tohá enfatizó que "no vamos a permitir que se desacredite a funcionarios públicos solo por el hecho que recibieron la confianza de la víctima o por haber trabajado en el despacho del exsubsecretario".

"Muchos de ellos están siendo afectados, son nombrados todos los días bajo sospechas que frecuentemente no tenían fundamento. No vamos a permitir que ellos sean chivos expiatorios de responsabilidades que no les corresponden", reiteró.

"Una cosa compleja de este caso es que se hace una lista completa de personas que supieron, pero adentro hay situaciones muy distintas que hay que diferenciar. Hay personas que supieron antes de la denuncia pero supieron porque la víctima les dijo y les pidió reserva", dijo.

"A esas personas no se les puede reprochar nada por haber sabido y por haber mantenido reserva. Una de esas personas no se le ha renovado contrato, pero no es por el hecho de haber sabido y no haberlo informado, es por otras razones", concluyó.

