Tohá acusa a la UDI de boicotear el pacto fiscal con sus demandas por Caso Convenios

La ministra del Interior, Carolina Tohá, acusó a la UDI de estar boicoteando el pacto fiscal por seguir condicionando el diálogo con el Gobierno a las responsabilidades políticas por el Caso Convenios, léase la renuncia de Giorgio Jackson.



En entrevista con radio Infinita, la ministra dijo que "quienes se restan de dialogar, quienes ponen condiciones para hacer un esfuerzo, se están restando y boicoteando el pacto. La UDI no se sentó a conversar (…) no es la UDI que hemos visto en otros momentos claves, que ha dado el paso para avanzar, ojalá retome esa ruta en algún minuto”.



En esta misma línea, señaló que “uno podría decir que esto es una estrategia para competir con Republicanos, porque uno puede tener muchas estrategias, pero lo que no puede ser es que en virtud de esa estrategia se congelen los esfuerzos por mejorar las pensiones, lista de esperas, entre otros. Le corresponde a la UDI explicar esta nueva forma de actuar”.



Consultada por las críticas de la oposición respecto de la inadmisibilidad del proyecto de pacto fiscal por reiterar la rechazada reforma tributaria, Tohá aseguró que “el gobierno no tiene ninguna intención de vulnerar la constitucionalidad porque no es partidario de esa forma de actuar, no tenemos ninguna posibilidad de hacer trampa”.



Asimismo, replicó que “seguimos pensando que la reforma que se rechazó en marzo era buena, pero fue rechazada y tenemos que seguir avanzando asumiendo que no tuvimos los votos para esa propuesta”.



Respecto del estado del caso convenios, Tohá fue directa y aseguró que “negar la corrupción que se ha descubierto, se transformaría en una herida mortal”. Además, agregó que “si el camino es esconderla y disimularla, pero cuando se enfrenta y se denuncia mantiene sano el proyecto político”.

PURANOTICIA