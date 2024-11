"Todos estaban metidos": Leonarda Villalobos entregó nueva declaración ante Fiscalía en el marco del «Caso Audio»

La abogada Leonarda Villalobos entregó una nueva declaración ante el Ministerio Público en el marco del «Caso Audio».

La profesional que se encuentra en prisión preventiva fue quien grabó y filtró una conversación que sostuvo con el empresario Daniel Sauer, en donde planificaban el pago de coimas a funcionarios del Servicio de impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero.

“Todos estaban metidos y querían saltar del barco antes de que se hundiera”, expresó.

Aseguró que fue “utilizada” tanto por Rodrigo Topelberg como por los hermanos Sauer, con el objetivo de sacar provechos económicos en distintas causas.

La imputada por delitos tributarios y cohecho explicó que “me impactó tan profundamente cuando descubrí que todo el flujo ficticio era en beneficio de empresas asociadas a los Jalaff y a Rodrigo Topelberg”.

Agregó que “después de encarar a Daniel, éste me contó que Álvaro les debía mucho dinero y que todo se hacía para financiarlos, me develó que toda la operación de Factop iba a parar donde Jalaff y ahí me aseguró que Rodrigo Topelberg sabía y estaba de acuerdo”.

Respecto de la grabación del audio sostuvo que “Topelberg siempre me negó que había filtrado el audio, siempre me mintió, siempre quiso aprovecharse, porque quería jugar el papel de víctima, era lo que decía Yael, hay que dejarlo de víctima”.

En ese contexto indicó que “bajo esa misma idea, estaba tan desequilibrada por la cantidad inmensa de información, que efectivamente el audio era una espada que podía empuñarse en contra de los que no respondían por toda la crisis generada por Factop”.

"Era tanta la presión, que llegué a la irracionalidad de cometer el mayor error de todos, grabar una reunión donde ni siquiera busqué protegerme”, sostuvo. “Terminé esforzándome para que respondieran con sus trabajadores, con sus clientes y conmigo, la persona que había dado todo por Factop”, complementó.

“Hoy incluso me abro a aceptar que pudiese padecer algún trastorno que me inclina a buscar ser aceptada y reconocida por este tipo de personas (...) Depositaba toda mi energía, mi seguridad personal y mis finanzas a los directrices de este grupo de personas, tanto así, que utilicé a mi familia y mi propio círculo para poder beneficiarlos”, señaló.

Indicó que “fui utilizada, porque la ‘Leito’ estaba para todos los mandados”, y aseguró que “me resulta difícil perdonarme por todo el daño que le hice a mi familia y a mí misma”.

Además, mencionó a Marcelo Freyhoffer, subdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), como parte del nexo entre Factop y la familia Jalaff, a través del abogado Darío Calderón. Este último había indicado que Freyhoffer y otros altos cargos del SII podrían controlar la fiscalización.

“Un punto delicado es que recuerdo que, en mayo, Darío Calderón, que también se encontraba atento a la situación de STF desde los intereses de Patio, dijo en el contexto de una reunión en la que se encontraba presente Daniel Sauer, Salvador Vial, Cristophe Giroux, Gonzalo Aguirrebeña y yo, que hablaría con Marcelo Freyhoffer para que no se fiscalizara más a STF”, señaló.

Agregó que en esa conversación, Calderón “indicó claramente que entre Marcelo y una señora de apellido Sarabia -que tenía un alto cargo-, más un Sr. Miguel Zamora o algo así, que era con quien se contactaban para ver lineamientos generales, controlarían todo. Ese sería el equipo que podían ayudarlos desde el Sil. A ninguno de ellos los conocí”.

Otro nombre que apareció en la causa es el de Augusto Iglesias, comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y exsubsecretario de Prevención Social del segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Fue la propia CMF la que, a través de un oficio, informó a la Fiscalía que Iglesias “recibió una llamada telefónica del Sr. Andrés Chadwick, quien le informó sobre la voluntad de los corredores de STF Capital CB de aportar a la empresa los recursos que fueran necesarios para que esta pudiese dar cumplimiento a los requerimientos regulatorios”.

Y Villalobos ahondó más sobre esa arista. “Luis Hermosilla calmaba la situación recordando que Andrés Chadwick era cercano a Iglesias y que este último apoyaría cualquier salida, sugiriendo que la opción del allanamiento puro y simple habría surgido desde su contacto”, reveló.

La abogada planteó que “desconozco si realmente se realizaron esos contactos o conversaciones. Podría haber sido nuevamente un blufeo de abogados a clientes. Llego a esta conclusión por la sanción que finalmente CMF aplicó a STF, si no me equivoco es la más alta en la historia. Tampoco conozco a esas últimas personas mencionadas”.

PURANOTICIA