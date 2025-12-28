Tiroteo en plena vía pública termina con una víctima fatal en Estación Central

Un joven de 18 años falleció y otras dos personas resultaron heridas tras una balacera registrada durante la madrugada de este sábado en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana. El ataque ocurrió en plena vía pública, generando un amplio despliegue policial en el sector.

Según los primeros antecedentes, el hecho se produjo pasadas las 01:00 horas en el pasaje Aysén, a la altura de avenida Las Rejas, donde por causas que se investigan se desató una balacera que dejó a tres personas con heridas de diversa consideración.

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia a distintos centros asistenciales. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el joven de 18 años falleció producto de la gravedad de sus lesiones. Los otros afectados corresponden a un adolescente de 17 años y una mujer de 22, quienes permanecen fuera de riesgo vital.

La fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Dennise Valenzuela, confirmó que existen varias líneas investigativas en desarrollo. “Como primer antecedente, tenemos que hay tres víctimas, una fallecida y dos lesionadas, que están siendo atendidas en recintos asistenciales”, señaló.

Respecto a la dinámica del hecho, la persecutora indicó que aún se analizan los posibles móviles del ataque. Entre las hipótesis preliminares se baraja una eventual riña relacionada con clubes deportivos, aunque no se descartan otras motivaciones. En el lugar trabaja el ECOH de la Fiscalía Metropolitana junto a la Brigada de Homicidios de la PDI para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.

PURANOTICIA