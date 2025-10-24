Tiroteo al interior de una casa que funcionaba como casino clandestino en La Pintana deja una persona fallecida

Un hombre murió en confusas circunstancias al interior de la casa de una familia china en La Pintana, la cual funcionaría como casino clandestino.

El hecho ocurrió durante la madrugada en un inmueble de calle Violeta Parra, hasta donde llegaron desconocidos armados en un vehículo con el fin asaltar el lugar.

En el interior se produjo un tiroteo que terminó con la muerte de un hombre.

En la vivienda se encontraban la pareja del ciudadano chino, el hijo de ambos y algunas personas que se encontraban realizando apuestas.

El ciudadano chino afirmó que los asaltantes se dispararon entre ellos, sin embargo, otras versiones indican que él efectuó el disparo que le costó la vida al sujeto, por lo cual fue conducido a una comisaría de Carabineros en la comuna.

La indagatoria se encuentra en pleno desarrollo y la investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH y de la Brigada de Homicidios de la PDI.

PURANOTICIA