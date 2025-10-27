Timonel del Partido Republicano afirma que el Presidente Boric "está obsesionado con Kast"

El timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, comentó sobre las alusiones del Presidente Gabriel Boric al abanderado de su partido, José Antonio Kast.

En conversación con La Tercera, acusó que el Mandatario “está medio de jefe de campaña ahí. Está obsesionado con José Antonio (Kast), seguramente lo ve como próximo Presidente".

“Quizás ya está pensando en cómo él va a ser la oposición de ese futuro Presidente, pensando en el 2030", indicó el presidente del Partido Republicano.

Asimismo, manifestó que “el Presidente está pensando en ser claramente el que enfrente o sea la oposición una vez que, si es que lo eligen, José Antonio sea Presidente. Y hay que ver en el fondo también cuál va a ser el comportamiento de los otros candidatos que podrían quitarle votos a Jeannette Jara, teniendo a la vista que el Gobierno pareciera que no le está dando respaldo”.

Y aseguró que estas alusiones a Kast “perjudican de todas maneras a Chile completo, el que se esté utilizando el aparataje público, recursos de todos los chilenos en promover una candidatura o atacar otra".

Además, Squella señaló que Gobierno estaría “dejando claro de que Jeannette Jara es su candidata de continuidad” y sostuvo que la candidata “tiene un problema de quitadas de piso permanentes de su propio partido, tiene problemas en el fondo con lo que está haciendo el Presidente Boric y algunos de sus ministros”.

PURANOTICIA