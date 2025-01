Timonel de Evópoli afirma que se la "jugará" para que Evelyn Matthei sea proclamada como candidata presidencial del partido

El nuevo presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, se refirió a las elecciones presidenciales y a la intención de la colectividad de respaldar la candidatura de Evelyn Matthei.

En conversación con Agricultura, señaló que tuvieron un encuentro con la exalcaldesa de Providencia donde conversaron “sobre los desafíos del sector, de su candidatura y también sobre los desafíos que tenemos como país y como nos podemos hacer cargo de eso”.

“Nosotros estamos encantados de juntarnos con Evelyn y también con muchos otros, estamos convencidos de que el diálogo y la apertura a escuchar distintas ideas, es lo que nos permite avanzar en Chile y generar acuerdos”, indicó.

El timonel de Evópoli mencionó que en marzo tomarán una definición oficial como partido y manifestó: “Yo me la voy a jugar, como presidente de partido, para que nuestra candidata como partido sea justamente Evelyn Matthei. Espero que así sea la proclamación que hagamos en marzo desde Evópoli”.

Respecto a una eventual primaria, Santa Cruz planteó que “si tiene sentido, el desafío de que haya un gobierno del sector y que además sea un buen gobierno, es un desafío que es más amplio que para solo una coalición”.

“Chile Vamos por sí solo no es suficiente para que tengamos un buen gobierno, no porque no tenga personas capacitadas, todo lo contrario, en mi opinión ahí están justamente las mejores personas para un buen gobierno y por lo pronto Evelyn Matthei, que espero sea la próxima presidenta de Chile”, acotó.

Finalmente, planteó que “la forma en que tenemos que aproximarnos al desafío que tenemos en un gobierno, no es solo ganar la presidencial, sino que el cómo generamos acuerdos mínimos comunes que nos permitan darle gobernabilidad al país y que se pueda avanzar en las propuestas que traiga la candidata de Chile Vamos”.

