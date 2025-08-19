"Tía Pikachu" buscará llegar a la Cámara por el distrito 12 respaldada por el pacto de FRVS y AH

Conocida popularmente como la "Tía Pikachu", Giovanna Grandón confirmó su regreso a la política, postulándose como candidata a diputada por el Distrito 12 de la región Metropolitana.

Su candidatura forma parte de la nómina de 122 aspirantes al Congreso, impulsada por la coalición entre la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista.

Grandón, quien ganó notoriedad durante las protestas del estallido social al vestir un disfraz del personaje de Pokémon, ya cuenta con experiencia en el ámbito legislativo. Anteriormente, fue elegida como constituyente independiente por el mismo distrito en 2021, donde permaneció en el cargo hasta 2022.

En las elecciones para la Convención Constitucional, compitió por la Lista del Pueblo y obtuvo 20.990 votos, lo que representó el 5,64% de los sufragios válidamente emitidos en su distrito.

