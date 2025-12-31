Tesorería inició el pago del bono de $26.480 a vocales de la segunda vuelta presidencial

La Tesorería General de la República comenzó el pago del bono correspondiente a las y los vocales de mesa y miembros de colegios escrutadores que participaron en la elección de la segunda vuelta presidencial, realizada el domingo 14 de diciembre.

Este proceso se inicia luego de la recepción y validación de las nóminas enviadas por el Servicio Electoral (Servel), permitiendo concretar el pago a quienes cumplieron funciones durante este proceso electoral, en el marco del compromiso de TGR con el correcto desarrollo de los actos cívicos del país.

Cada vocal de mesa recibirá un monto equivalente a dos tercios de una Unidad de Fomento (UF), lo que corresponde aproximadamente a $26.480 al valor actual, según lo establecido por la normativa vigente para este tipo de labores.

En total, TGR realizará el pago a 237.123 vocales de mesa y a 7.972 integrantes de colegios escrutadores a nivel nacional. Considerando ambos grupos, el monto global pagado alcanza los $7.339.468.356.

El tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, señaló que “hemos priorizado este pago para que las personas que colaboraron en la segunda vuelta presidencial reciban oportunamente su compensación, cumpliendo con los plazos legales y con el rol que le corresponde a TGR en este proceso democrático”.

Por su parte, el jefe de la División de Operaciones y Atención Ciudadana, Miguel Rojas, destacó que “este trabajo coordinado con el Servicio Electoral da cuenta de nuestro compromiso con la institucionalidad democrática y con quienes participan activamente en ella”, precisando además que este pago no constituye renta imponible ni tributable, por lo que no está afecto a descuentos.

Las personas que participaron como vocales de mesa o integrantes de colegios escrutadores pueden consultar el estado de su pago ingresando su RUT en el sitio web tgr.cl/vocaldemesa.

Los pagos se realizan mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria informada por las y los vocales en las planillas oficiales entregadas al Servel. En caso de no contar con cuenta bancaria, el cobro puede efectuarse de forma presencial en las cajas de BancoEstado y BancoEstado Express, presentando la cédula de identidad.

PURANOTICIA