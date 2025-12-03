Tesorería General de la República inicia pago a más de 165 mil vocales de mesa y escrutadores que participaron en las elecciones de noviembre

La Tesorería General de la República (TGR) informó que a partir de hoy miércoles 3 de diciembre iniciará el pago a las y los vocales de mesa y miembros de los colegios escrutadores, que participaron en las elecciones presidenciales y parlamentarias, realizadas el pasado 16 de noviembre.

Tras la recepción y validación de las nóminas enviadas por el Servicio Electoral (Servel), la TGR realizará el pago a 165.480 personas. De ellas, 137.121 son vocales de mesa y 4.001 son integrantes de colegios escrutadores. La institución también pagará a 24.358 capacitadas y capacitados para este proceso.

Cada vocal de mesa que cumplió tales funciones durante el proceso electoral recibirá -a la fecha- un pago equivalente a dos tercios de una Unidad de Fomento (UF), lo que corresponde a aproximadamente $26.429.

En total, TGR transferirá más de 4.580 millones de pesos, lo que permite reconocer el trabajo realizado por miles de personas durante las elecciones.

El tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, dijo que este trabajo fue coordinado por TGR con el Servicio Electoral (Servel) y que “da cuenta de un proceso cívico que forma parte de nuestra institucionalidad democrática”.

A su vez, el jefe de la División de Operaciones y Atención Ciudadana de TGR, Miguel Rojas, destacó que “la institución ha priorizado este proceso para que las personas que colaboraron en el acto eleccionario reciban su compensación antes de los 30 días previstos legalmente”. Precisó que este pago no constituye renta imponible ni tributable, por lo que no está afecto a ningún descuento.

Los pagos se efectuarán mediante transferencia a la cuenta bancaria registrada o, de manera presencial, en las cajas de BancoEstado y BancoEstado Express, presentando la cédula de identidad.

