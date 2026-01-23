Tesorería General de la República da inicio al pago de la segunda cuota de la deuda histórica a profesores

Este viernes, la Tesorería General de la República (TGR) dará inicio al pago de la segunda cuota de la deuda histórica a las y los profesores, o bien a sus herederos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 21.728 y conforme al calendario establecido por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Esta segunda fase del proceso beneficiará a 15.246 docentes, quienes recibirán su depósito en sus respectivas cuentas bancarias.

En esta segunda fase cada beneficiaria y beneficiario recibirá en promedio $2.252.250 y el monto global, a cargo del Estado, asciende a $ 34.337 millones.

La Ley N°21.728 contempla seis períodos de pago entre 2025 y 2031, con dos cuotas anuales, en octubre y enero, siendo esta la segunda del proceso y la primera de 2026.

“Nuestro compromiso es garantizar que cada docente reciba su pago de manera segura y oportuna”, destacó el Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli.

FORMAS DE PAGO

Desde este mismo viernes, el sitio tgr.cl permite modificar o actualizar la información de pago, en caso de que la cuenta informada no cumpla con los requisitos o presente errores. En tal caso el pago demorará hasta 10 días hábiles desde la solicitud de cambio de forma de pago.

Es importante considerar que, si se realiza el trámite de reemplazo de medio de pago, éste debe efectuarse con ClaveÚnica o Clave Tributaria y considerar que la cuenta informada sea válida y esté a nombre de la persona beneficiaria. En este caso también se debe considerar que el pago puede demorar hasta entre 5 y 10 días hábiles desde la solicitud de cambio.

Por otra parte, a quienes optan por el pago de este beneficio de manera presencial, cuentan con 90 días corridos para cobrar por caja en BancoEstado, contados desde la fecha de emisión. Si el pago caduca, podrán solicitar un reemplazo ingresando al trámite “Cambio de forma de pago”, en tgr.cl/pago-deuda-historica-profesores/.

Para conocer el estado del pago y aclarar dudas, las personas interesadas deberán ingresar al sitio oficial de Solución Deuda Histórica; en tgr.cl; llamar al 600 600 26 26 de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas, desde celulares o el extranjero al +56 44 236 0047; o acudir a las oficinas de atención de Ayuda Mineduc en todo el país.

