Terremoto 7.6 en Japón: SHOA confirma que no hay amenaza de tsunami para Chile

Un terremoto de magnitud 7,6 remeció la madrugada de este lunes el norte de Japón, activando de inmediato una alerta de tsunami de hasta tres metros por parte de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) y desencadenando una evacuación urgente de más de 13.000 personas en la zona costera.

El potente temblor se produjo a las 23:15 hora local (14:15 GMT) con epicentro frente a las costas de la prefectura de Aomori y una profundidad de 50 kilómetros.

El sismo alcanzó un nivel de 6 superior en la escala sísmica japonesa de 7 niveles en la ciudad de Hachinohe, lo que implica un alto potencial destructivo. El movimiento se sintió en gran parte del territorio, incluyendo Tokio (nivel 2).

La JMA declaró la alerta de tsunami de hasta 3 metros para las costas de Aomori, Iwate y la punta sur de Hokkaido. Además, se activó una alerta de tsunami de hasta un metro para las prefecturas de Miyagi y Fukushima. Las autoridades instaron a toda la costa del Pacífico a alejarse del litoral.

Hasta el momento, y pese a la intensidad del fenómeno, no se han reportado víctimas ni daños materiales mayores de forma inmediata.

Ante la magnitud del evento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) comunicó inicialmente que el SHOA (Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada) se encontraba evaluando si el sismo en Japón representaba un peligro para las costas chilenas.

Horas después, el organismo despejó las dudas. A través de la red social X (anteriormente Twitter), el SHOA confirmó que el sismo, de magnitud 7,6, "no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile". De esta forma, se descarta cualquier riesgo para el territorio nacional.

