Teresa Marinovic por plebiscito de diciembre: "Me parece falso decir que con el A Favor esto se cierra"

Teresa Marinovic, licenciada en Filosofía, columnista y exconvencional, tomó la posición "En contra" en el plebiscito de diciembre en Chile, a pesar de que gran parte de la derecha política optó por la opción "A favor".



En una entrevista con El Mercurio, Marinovic compartió su perspectiva sobre el proceso constitucional y las razones detrás de su elección.



En cuanto al desarrollo de este segundo proceso constitucional, Marinovic expresó su opinión sobre la actitud de los diferentes sectores políticos. Según ella, la derecha ha mostrado su "voluntad de diálogo real y que la izquierda fue, como lo es siempre, maximalista. Y maximalista en su condición de minoría. Eso te da cuenta de cuál es el ánimo y la actitud con que la izquierda suele actuar. Por eso a mí me parece tan falso, tan mentiroso, tan engañoso decir que con un A favor esto se cierra."



Cuando se le preguntó sobre lo que la llevó a tomar una posición "En contra", Marinovic explicó que no era tanto una adelantación de posición como una necesidad de marcar sus puntos de vista en un período de tiempo limitado. Según ella, el proceso de revisión estaba llegando a su fin, y los expertos no estaban haciendo mejoras significativas en el texto. Con un tiempo limitado para comunicar sus preocupaciones sobre ciertos aspectos del texto, decidió tomar una posición desde el principio.



Marinovic argumentó que no se pueden analizar las propuestas constitucionales de manera aislada y que el problema radica en la totalidad del texto y en ciertos temas que considera problemáticos. Señala que hay aspectos que son "fundamentales para la cultura occidental, para la República, digamos, que están pasados a llevar en el texto del que estamos hablando. Son graves y son parte de la agenda de la izquierda radical (...) Hay conceptos que de repente, a primera vista, te van a parecer de lo más razonables. Por ejemplo, yo te digo a ti ¿qué significa 'derechos sexuales y reproductivos'? Porque no significa el derecho a la integridad física, aunque parece. No, va en la línea de la ideología de género y del aborto".



En relación con la paridad de género, Marinovic argumenta que reconoce una dialéctica de oprimido-opresor que permite la intervención del Estado en la vida privada y en el mundo privado. en este sentido señala que "cuando tú reconoces esa dialéctica, (...) abriste la puerta para que eso se extienda a miles de otros grupos y para que el Estado intervenga seriamente en la vida privada, o en el ámbito del mundo privado. Y también, por supuesto, a través del Estado en todas sus formas".



Finalmente, Marinovic comenta sobre los cambios de opinión de figuras políticas como Evelyn Matthei, quien cambió su posición de "En contra" a "A favor". Marinovic afirmó que estos "no constituyen ningún cambio. El cambio de opinión en ella es una constante. No me sorprende".

