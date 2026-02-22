Tercer terminal y nueva pista: el plan para el futuro del Aeropuerto de Santiago

Un paso decisivo para la expansión del principal terminal aéreo del país dio el Ministerio de Obras Públicas (MOP), al aceptar la oferta de diseño que proyecta triplicar la capacidad del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, ubicado en Santiago.

La iniciativa contempla una inversión superior a los 16 mil millones de pesos y permitirá definir el crecimiento del recinto aeroportuario en las próximas décadas, en respuesta al sostenido aumento del tráfico aéreo nacional e internacional.

Desde la cartera informaron que la consultora IDOM-Vidal superó exitosamente la etapa técnica del proceso licitatorio, quedando en posición de adjudicarse el contrato para elaborar el diseño integral del nuevo complejo aeroportuario.

El plan maestro considera la construcción de un tercer terminal de pasajeros, una tercera pista de aterrizaje y nuevos accesos viales, además de una serie de obras complementarias que permitirán optimizar la operación aérea y terrestre del recinto.

Según los antecedentes entregados por el MOP, la superficie total del aeropuerto deberá duplicarse hasta superar las 2.300 hectáreas, consolidando uno de los complejos aeroportuarios más extensos de la región.

La infraestructura proyectada contempla más de un millón de metros cuadrados en terminales, con capacidad para movilizar hasta 84 millones de pasajeros al año y gestionar 125 operaciones aeronáuticas por hora, cifras que triplican la capacidad actual.

El subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, destacó que este proyecto permitirá que Chile dé un salto significativo en materia de transporte aéreo, acercándose a los estándares de los grandes aeropuertos internacionales.

Asimismo, subrayó que la iniciativa fortalecerá la conectividad del terminal con el Metro de Santiago y consolidará el rol estratégico del aeropuerto capitalino como principal puerta de entrada al país, tanto para pasajeros como para el desarrollo económico y turístico nacional.

